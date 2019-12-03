PISA 2018 sonuçlarında Matematik ve Fen'de Türkiye ilk sıralarda!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki öğrencilere matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında üç yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2018 sonuçları açıklandı.