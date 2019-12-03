PISA 2018 sonuçlarında Matematik ve Fen'de Türkiye ilk sıralarda!
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki öğrencilere matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında üç yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2018 sonuçları açıklandı.
79 ülkeden 600 binin üzerinde 15 düzeyindeki öğrencinin yer aldığı programda Türkiye, PISA 2015'e göre performansını geliştirdi. PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden biri oldu. Puanların artışıyla birlikte Türkiye okumada 40; matematikte 42 ve fen bilimlerinde ise 39'uncu olurken, OECD ortalamalarına yaklaşıldı.
03 Aralık 2019 Salı 11:55
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