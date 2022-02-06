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Pişeğen ne demek, TDK'ya göre Pişeğen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pişeğen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pişeğen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pişeğen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pişeğen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pişeğen ne demek, TDK'ya göre Pişeğen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pişeğen ne demek? Pişeğen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pişeğen kelimesi. Peki pişeğen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pişeğen nedir, pişeğen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PİŞEĞEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pişeğen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pişeğen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolay pişen

PİŞEĞEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Pişeğen fasulye. Pişeğen nohut.

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