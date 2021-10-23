Pişek ne demek, TDK'ya göre Pişek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pişek ne demek? Pişek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pişek kelimesi. Peki pişek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pişek nedir, pişek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİŞEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pişek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pişek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pişeğen

