Pişekâr ne demek, TDK'ya göre Pişekâr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pişekâr ne demek? Pişekâr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Pişekâr kelimesi. Peki Pişekâr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pişekâr nedir, Pişekâr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİŞEKÂR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pişekâr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pişekâr kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre Pişekâr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta oyununda Kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse

