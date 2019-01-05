Pisidia'da Büyük İskender'e benzeyen mermer heykel bulundu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Makedonya Kralı Büyük İskender'e benzeyen mermer heykel bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bu bir kral mıydı yoksa İskender'in bir başka versiyonu muydu, bunu tam olarak şimdilik söylemek zor ancak daha çok İskender sonrası "Diadoklar" dediğimiz İskender'in komutanlarına benzer tarzda işlenmiş olduğunu görüyoruz. Orijinal şekliyle elimize geçti" dedi.

Yalvaç'taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde 11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık eden Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, antik kentin Helenistik Dönem'de hac merkezi olarak kullanılan Men Tapınağı'nda, Geç Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen ve görünümü itibarıyla Makedonya Kralı Büyük İskender'e benzetilen mermer heykel bulunduğunu söyledi. Men Tapınağı alanında ilk kez geçen yıl kazı çalışmalarına başlandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kentin doğusunda bulunan oikos'larda (ana mekan, esas oda) 7 nokta açıldığını ve 7 numaralı noktada bulunan mermer heykelin arkeoloji tarihine ışık tutacak önemli bir eser olduğunu kaydetti.

'ORİJİNAL ŞEKLİYLE ELİMİZE GEÇTİ'

Men Tapınağı alanında başlatılan kazıda bu yıl planlandığı gibi çalışma yapamadıklarını, kaçak kazıların oluşturduğu tahribat nedeniyle plan değişikliğine gittiklerini anlatan Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bu yıl tahribatın giderilmesi yönünde bir çalışma yaptık. Ardından yeni alanlarda kazı gerçekleştirildi. Geçen yıl Temenos duvarının çevresini temizlemiştik. Bu yıl da buna devam edildi. Çok aşırı şekilde toprak malzemeyle dolu bir alandı. Kuzeybatı köşesine kadar tamamen temizlendi. Geçen yıl oldukça önemli buluntular ele geçmiş olan "oikos'lar dediğimiz hemen tapınağın doğusunda yer alan, özellikle kaçak kazıların yapılmış olduğu yapılarda çalışma yaptık. Bu yılki çalışmalarımızda 4 yeni oikos açığa çıkardık. Bu oikos'lardan 7 numara olarak adlandırdığımız yerde Geç Helenistik Dönem'e ait büst oldukça önemliydi bizim için. Çünkü bugüne kadar bu alanda ele geçmiş olan en erken döneme ait eserlerden birisi oldu. Dönemin yöneticisi olan İskender'in saç ve tip şeklini taklit eden bir büst bu. Başında bir kurdele bulunmakta. Bu bir kral mıydı yoksa İskender'in bir başka versiyonu muydu, bunu tam olarak şimdilik söylemek zor ancak daha çok İskender sonrası "Diadoklar" dediğimiz İskender'in komutanlarına benzer tarzda işlenmiş olduğunu görüyoruz. Orijinal şekliyle elimize geçti" dedi.

'ÖNEMLİ BİR BULUNTU'

Heykelin oldukça önemli buluntu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Men Tapınağı alanından çıkarılan eserin gerekli incelemelerin ardından envantere kaydedilerek Yalvaç Müzesi'nde korumaya alındığını vurguladı. Prof. Dr. Özhanlı, şöyle konuştu:

"Bu eserle birlikte M.Ö. 50- 25 yıllarına tarihlendirilen bir gümüş sikke ele geçirildi. Bugüne kadar tapınakta yaptığımız kazılarda ele geçen en erken olarak nitelendirebileceğimiz eserlerden bir tanesiydi. 2 yıl içerisinde elde ettiğimiz veriler Men Tapınağı'nın özellikle Hristiyanlık öncesi paganist inançlar hakkında oldukça fazla ve Hristiyanlığın oluşturduğu ön yargıdan farklı bir din anlayışı olduğunu bize gösterdi. Bununla ilgili notlar tabii ki yayına hazırlanıyor. Önümüzdeki yıllarda bunlar çıkacaktır."

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DHA