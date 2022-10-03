Pişirici (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pişirici (Bisküvi) görev tanımı nedir, Pişirici (Bisküvi) ne iş yapar, Pişirici (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişirici (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişirici (Bisküvi) Tanımı;

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Pişirici (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pişirici (Bisküvi) Maaşları

Pişirici (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pişirici (Bisküvi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişirici (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.09

Meslek Adı :

Pişirici (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi pişiren bir otomatik fırını çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Pişirici (Bisküvi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişirilecek bisküvinin şekil ve cinsine göre fırın içinden geçen hareketli bandın ve fırının gerekli ayarlarını yapmak,

b) Bandı ve fırını çalıştırarak, otomatik pişme işlemine nezaret etmek,

c) Pişen bisküvilerden numune alarak kalite kontrolünü yapmak,

d) Fırının bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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