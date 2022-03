Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) Maaşları

Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) maaşı ortalama olarak aylık 6850_TL'dir. En düşük Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) maaşı 5550_TL, En yüksek ise 8150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.84

Meslek Adı :

Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kutulama veya konserve yapmaya hazırlık olmak üzere büyük miktardaki et, meyve, sebze veya diğer gıda maddelerini reçetesine göre pişiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pişirici-Konserveci (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi ölçmek veya tartmak,

b) Kazan, basınçlı kaplar, vakum veya evaporatör tencereleri ve kızartma makinelerini elle veya bir süt yahut bir konveyörle doldurmak,

c) Gıda maddelerinin içine icabına göre şurup, baharat, şeker, boya veya diğer maddeler de atarak pişirir ve pişmiş maddeleri kazanın altındaki vanayı açarak veya kazana basınçlı buhar üfleyerek çıkarır.

d) Kazandaki maddeleri mekanik bir karıştırıcıyla karıştırmak,

e) Karışımı hidrometre veya başka bir aletle kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

