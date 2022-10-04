Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) görev tanımı nedir, Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) ne iş yapar, Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) Tanımı;

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Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) Maaşları

Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.04

Meslek Adı :

Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazır çorba yapılmak üzere büyük miktarda çeşitli sebzeleri reçetesine göre pişiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişirilecek sebzeleri temizlemek ve belirli oranlarda kazana koymak,

b) Kazanın buhar, basınç ve diğer ayarlarını yapmak,

c) Pişirilme işlemine nezaret etmek,

d) Pişirme kazanının bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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