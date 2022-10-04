Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze) Tanımı;

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Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze) Maaşları

Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.05

Meslek Adı :

Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konserve veya salamura yahut reçel ve şurup yapılmak üzere büyük miktarda sebze ve meyveleri reçetesine göre pişiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pişirici-Konserveci (Meyve-Sebze) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişirilecek sebze veya meyvenin cinsine ve konserve şekline göre, kazana su ve gerekli diğer maddeleri koymak,

b) Konserve, salamura veya reçel yapılacak sebze veya meyveleri kazana almak,

c) Kazanın buhar, basınç ve diğer ayarlarını yapmak,

d) Pişirme işlemine nezaret etmek,

e) Pişirme kazanının bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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