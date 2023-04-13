Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar

Bursa'da ailece gelen şüpheliler, halı satan mağazanın önünde duran halıları çalarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

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Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar

Bursa'da ailece gelen şüpheliler, mağaza önünde duran halıları çalarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev halıları satan bir mağazanın önünde duran halıları gözüne kestiren şüpheliler, vatandaş gibi mağazanın önünde bir süre boyunca gözcülük yaptı. Ardından ise mağaza çalışanların dalgınlıklarından yararlanan şüpheliler, baktıkları halıları çalarak kayıplara karıştı.

Ailecek hırsızlık yapan şüphelilerin o anları ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA

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