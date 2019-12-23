Pişkin laptop hırsızı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.
8 gün önce Altınyaprak Mahallesi Seymenler Sokak'ta bulunan bir iş yerinden 2 laptop ve iş yerinin kamera kayıt cihazı çalan 17 yaşındaki D.A.U. bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra Kapalı T Tipi Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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