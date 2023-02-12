Pişkinlikte sınır tanımadı! Müteahhit kaçarken yakalandı! Bakın ne cevap verdi!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 20 binden fazla kişi gözük altında yaşamını yitirmiş ve çok sayıda yaralı ise enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Evleri yapan müteahhitlere ise soruşturma açıldı. O müteahhitlerin birçoğu yurtdışına kaçma girişiminde bulunmuş ve emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

SKANDAL SÖZLER "VİCDANIM RAHAT"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma nedeniyle deprem sonrası Gürcistan’a kaçmaya kalkışan müteahhitler Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş'u İstanbul Havalimanında kıskıvrak yakaladı. Emniyette ilk ifadeleri alınan müteahhitler sağlık kontrolüne götürüldükleri esnada basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren müteahhit Yavuz Karakuş, "44 bina yaptım, 4’ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" şeklinde cevap verdi.