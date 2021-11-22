Twitter'da öğlen saatleri sularında Pisland Token başlığı tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan para biriminin ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Pisland Token nedir, nasıl ve nereden alınır? Pisland Token Twitter'da neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki, Pisland Token nedir, nasıl ve nereden alınır? Pisland Token Twitter'da neden gündem oldu? İşte detaylar...

PİSLAND TOKEN NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Pisland Token başlıklı bir para birimi bulunamamaktadır.

PİSLAND TOKEN TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 1. sıraya yükselen Pisland Token'in neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler ilgili tweet paylaşılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.