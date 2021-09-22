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Pistole ne demek, TDK'ya göre Pistole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pistole kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pistole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pistole nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pistole kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pistole ne demek, TDK'ya göre Pistole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pistole ne demek? Pistole TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pistole kelimesi. Peki pistole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pistole nedir, pistole kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Pistole kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Pistole kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

PİSTOLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pistole kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pistole kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pistole kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kâğıt üzerine tasarım yaparken doğrusal eğri çizmek için kullanılan, ölçü işaretsiz cetvel

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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