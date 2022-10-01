Pistoleci (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pistoleci (Otomotiv) görev tanımı nedir, Pistoleci (Otomotiv) ne iş yapar, Pistoleci (Otomotiv) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pistoleci (Otomotiv) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pistoleci (Otomotiv) Tanımı;

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Pistoleci (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pistoleci (Otomotiv) Maaşları

Pistoleci (Otomotiv) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pistoleci (Otomotiv) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pistoleci (Otomotiv) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7132.03

Meslek Adı :

Pistoleci (Otomotiv)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sprey Boyacılar Ve Cilalama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boyanacak olan malzemenin yüzeyini el, göz ve ilgili araçlarla kontrolden geçirerek boya öncesi gerekli düzeltmeleri yapan, istenilen nitelik ve renk için hava ve boya giriş ayarını yaptığı manuel tabanca (pistole ve elektrostatik) ile malzemeye boya atan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pistoleci (Otomotiv), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş kıyafetlerini giyip çalışma kabinine girmek,

b) Kabin içerisinde nefes almayı sağlayan kemerli kabin maskesini temizlemek, filitrelerini değiştirmek,

c) Maskeli kafa kaskını ve özel siyah boya eldivenlerini takmak,

d) Yürüyen banta geçmek ve bant üzerinde her gelen gövdenin tabanca ile motor kaput iç kısım, depo kapağı, kapıların iç ve alt bölümleri vb. iç kısımlarına boya atmak,

e) Malzemenin/gövdenin yüzey düzgünlüğünü el ve gözle kontrol etmek,

f) Şayet uygunsuzsa tespit edilen yerlere macun çekmek, dolgu maddesi koymak, zımparalamak, gerekirse başka düzeltme el aletlerini kullanmak,

g) Astar boyasını hazırlayıp tabanca ile atarak boyamaya hazır hale getirmek,

h) Boyamaya hazır olan malzeme/gövde için son kat boyasını istenilen nitelik ve renkte hazırlamak,

i) İstenilen kalite ve kalınlıkta boya atmak için boya tabancasını basınçlı hava ve boya deposuna bağlamak ve gerekli hava-boya ayarını yapmak,

j) Boyanacak yüzeyde eşit kalınlıkta boya oluşumunu ve renk uyumunu sağlayarak tabanca (pistole ve elektrostatik) ile boyayı yüzeye uygulamak,

k) Gerekirse boya akmaları veya hatalı boyamalarda boyayı çıkartıp tekrar aynı boya işlemlerini uygulamak,

l) Yüzeyi tekrar el ve göz kontrolünden geçirmek.

m) Araç kartına yapılan işlemi işlemek,

n) Kullanılan araç ve gerecin günlük bakım ve temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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