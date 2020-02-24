Pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle adiyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında 5 Ocak Çarşamba günü Pegasus Havayollarına ait yolcuğu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişi ölmüş 180 kişi ise yaralanmıştı. Bu doğrultuda uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini almaya başladı.

Öte yandan Kaptan pilot M.A'nın, ifadesinin alınmasının ardından taburcu işlemlerinin de yapılacağı ve Anadolu Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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