Pit Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pit Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pit Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pit Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pit Simon 17 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pit Simon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SOCCER yapmaktadır. Pit Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 25 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Pit Simon'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pit Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pit Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pit Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pit Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz U19

25 Temmuz 2017 yılında RFCU Luxembourg

Pit Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pit Simon şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pit Simon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Metz, FC Swift Hesperingen

Lüksemburg U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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