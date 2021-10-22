Pitbull dehşeti bu kez Antalya'da! 11 aylık çocuğun yanağı ve kulağını kopardı, babasını metrelerce sürükledi

33 yaşındaki Hasan Kaçar'ın Antalya Konyaaltı'nda bir cadde üzerinde marketi bulunuyor. 26 yaşındaki eşi Sevim Kaçar ve 11 aylık olan çocukları Sadrettin olay anında markette müşteriye bakmak istemişlerdi. Aynı mahallede ikamet eden M.T.O. pitbull cinsi köpeğiyle beraber marketin önüne geldi.

Pitbull cinsi köpek bir anda marketin içine girerek 11 aylık bebeğe saldırdı. Sesleri duyan ve müdahale etmek isteyen baba Hasan Kaçar da köpek tarafından saldırıya uğradı.

Köpeğin sahibi ve köpek olayın ardından oradan ayrılırken, bebek yüzü ve kulağından baba Kaçar ise kolundan ve bacağından yaralandılar. Olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen baba ve oğulun tedavisi burada yapıldı. Tedavide onlarca dikiş atılan mağdurlar evlerine döndükten sonra köpekten şikayetçi oldular.

ISIRAN KÖPEK 15-20 METRE SÜRÜKLEDİ

Baba Hasan Kaçar eşinin bebekle birlikte müşteriye bakmak için yanında olduğunu ağzında herhangi bir koruma bulunmayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tasmasını bırakması ile direkt bebeklerinin üzerine saldırdığını söyledi. Bebeğinin yüzünü komple parçalarken engel olamadığını kendisinin de bacağı ve kolunun köpek tarafından ısırıldığını, kolunu bırakmadan 15-20 metre sürüklediğini ifade etti.

HAYAT BOYU O İZLE YAŞAYACAK

Şu an için bebeğin durumun iyiye gittiğini söyleyen üzgün baba çocuğunun korkusunun devam ettiğini ve hayatı boyunca bu izi taşıyacağını belirtti. 2-3 gündür oğlunu görebildiğini ve en ufak bir seste hemen ağladığını söyledi. Kedi görünce bile ortalığı ayağa kaldırdığını söyleyen Kaçar bebeğinin travma yaşadığını ve şahsın ceza almasını istediğini söyledi. Ayrıca şikayetin ardından köpek sahibinin denetimli serbestlikle serbest kaldığını da belirtti.

İLK BAŞTA ZARAR VERMEDİĞİNİ SANDIM

Anne Sevim Kaçar köpek saldırdığında ilk başta çocuğuna bir zarar vermediğini sandığını söyledi ve "“Köpekle burun buruna geldik. Eşim bağırınca çocuğumu arkadan tutup kaldırdım. İlk başta görmedim bir şey ama sonra baktığımda komple elmacık ve çene kemiği görünüyordu, kulağı sallanıyordu. O esnada sahibi köpeği tuttum, tutmadım arasında duruyordu. Eşimi de baya bir sürükledi” dedi.

"YAVRU KEDİ GÖRÜNCE ÇIĞLIK BASTI"

Kaçar yaşananların ardından, bebeğinin kalabalık ortamlardan çok korktuğunu yüksek sesle konuşulmaya bile tepki verdiğini söyledi. Kendilerinin de oyun köpeklerinin bulunduğunu ancak ondan bile şu anda çok korktuğunu belirtti. Kaçar, "Bu travmayı atlatmamız için doktorlar üstüne gitmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Geçen gün markete soktuk ve küçük yavru kedinin markete girdiğini görünce çığlık bastı. Bebeğimin yüzünde ve kulak kısmında dikişler var şu an. Yarası açık bırakıldı. Aşırı bir şekilde iz kalacak” dedi.

Güvenlik kameralarında köpeğin saldırıdan önce markete gidiş ve saldırıdan sonra dönüş anı yer aldı.