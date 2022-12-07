Pitbull köpekleriyle birlikte polise saldıran bir kişi polis tarafından vurularak hayatını kaybetti

Fatih'te polis memurunun, tartışma sırasında pitbull cinsi köpeklerle kendisine saldıran gruba ateş açması sonucu vurulan şüpheli, hastanede hayatını kaybetti.

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Pitbull köpekleriyle birlikte polise saldıran bir kişi polis tarafından vurularak hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında bu kişilerin köpeklerle birlikte saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açtı. Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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POLİS MEMURU K.A İLE OLAYA KARIŞAN C.K. VE B.A.P. GÖZALTINA ALINDI

Pitbull cinsi köpekler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, P.G’nin hayatını kaybettiği hastanede çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. P.G’nin yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin hastane ve çevresindeki bekleyişi sürüyor.

KAYNAK: AA

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