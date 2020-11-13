Pitbull yine bir canlıya acımadı! Cesedi parçalamak için defalarca uğraştı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde sokakta başıboş olarak gezen bir pitbull'un bir kediye yaptığı vahşeti görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşlar ne kadar kediyi kurtarmak istese de pitbull'un yanına yaklaşamadı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.