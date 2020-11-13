Pitbull yine bir canlıya acımadı! Cesedi parçalamak için defalarca uğraştı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde sokakta başıboş olarak gezen bir pitbull'un bir kediye yaptığı vahşeti görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşlar ne kadar kediyi kurtarmak istese de pitbull'un yanına yaklaşamadı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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13 Kasım 2020 Cuma 14:23
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