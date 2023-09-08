Pitbullun saldırısından köpeğini kurtaran kadın kaldırıma düşüp kolunu kırdı

Antalya'da başıboş dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpek, sitenin önünde sahibinin gezdirdiği evcil köpeğe saldırdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pitbullun saldırısından köpeğini kurtaran kadın kaldırıma düşüp kolunu kırdı

Antalya'da başıboş dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpek, sitenin önünde sahibinin gezdirdiği evcil köpeğe saldırdı. Olayda köpeğini pitbull saldırısından son anda kurtaran kadın, kaldırıma düşerek kolunu kırdı. Mahallesinde başıboş köpeklerin arttığını söyleyen kadın, "Hayvanları sevelim, koruyalım, kontrol altına alalım ama evlatlarımıza, canlarımıza ya da evcil hayvanlarımıza bir zarar gelmesin" dedi.

Olay, dün gece Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Jack Russell türü köpeğinin tuvalet ihtiyacını gidermek için dolaştırmaya başlayan Tülay Beşkonak Özçay, eve dönüşte site önünde komşularıyla sohbet etti. Bu sırada başıboş dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpek gelerek, Özçay'ın köpeğine saldırdı. Köpeğini kurtarmak için ani refleks gösteren Özçay, köpeğini tasmasından yukarı doğru çekerken bir yandan da kendini korumaya çalıştı. Köpeği arka bacağından yaralanan Özçay, dengesini kaybedip kaldırıma düşerek koluna kırdı. Pitbull cinsi köpek çevredekiler tarafından uzaklaştırılırken, Özçay hastaneye kaldırıldı.

"Daha önce gördüğüm bu köpeği şikayet ettim"

Eli alçıya alınan Özçay, Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesinden şikayetçi olduğunu kaydetti. Özçay, daha önce pitbull cinsi köpeği gördüğünü ve belediyeye bu konuda şikayeti olduğunu belirterek, buna rağmen tedbir alınmadığını söyledi. Olayın halen etkisinde olduğunu ifade eden Özçay, "Köpeğimin ihtiyaçlarını gidermek için gece 12'de dışarı çıktık. Eve dönerken sitenin tam kapısının önünde komşularımızla karşılaştık. Onların da küçük yavru köpekleri var. Birden yanımızda daha önce bahsettiğimiz başıboş pitbull köpeğini gördük. O anda saldırı oldu. Köpeğimin acı sesini duyunca tasmasından yukarı kaldırdım. O sıra arbedede düştüm. Köpeğimde kan yoktu ama bacağında diş izleri vardı. Kolumda ağrı olunca acile gittim, kırık, çıkık ve çatlak olduğunu söylediler. Tedavim halen sürüyor" dedi.

"Canlarımıza ya da evcil hayvanlarımıza bir zarar gelmesin"

Olay sonrası köpeğin bulunup yakalandığı yönünde belediyeden telefon geldiğini belirten Özçay, "Dedim ki "Çok geç kaldınız." Hayvanları çok seviyoruz ama bizim yaşam alanımızda da çocuklarımız, yaşlılar var. Oradaki sokak köpeklerinin o anki psikolojisini bilemeyiz. Her gün bir haber duyuyoruz. Ben Muratpaşa ilçesinde oturan sade bir vatandaş olarak bunu konuşuyorum. Belediyelerin görevlerini birbirlerinin üzerlerine atmamaları gerekiyor. Sorunlar karşısında çözüm üretilmesi lazım. Çünkü mahallemizde artan sokak köpekleri var. Bunları güvenli bir alanda kontrol altında tutması gerekiyor. Yetkililere buradan sesleniyorum, Muratpaşa ve Büyükşehire. Hayvanları sevelim, koruyalım, kontrol altına alalım ama evlatlarımıza, canlarımıza ya da evcil hayvanlarımıza bir zarar gelmesin" diye konuştu.

Müvekkilinin mağdur olduğuna dikkat çeken Özçay'ın avukatı Kadir Bilgin de, Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalinin söz konusu olduğunu söyledi. Bilgin, gerekli hukuki süreci başlattıklarını sözlerine ekledi.

Pitbullun saldırısından köpeğini kurtaran kadın kaldırıma düşüp kolunu kırdı

Pitbullun saldırısından köpeğini kurtaran kadın kaldırıma düşüp kolunu kırdı

Pitbullun saldırısından köpeğini kurtaran kadın kaldırıma düşüp kolunu kırdı

Pitbullun saldırısından köpeğini kurtaran kadın kaldırıma düşüp kolunu kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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