Pitcairn Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

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Büyük Okyanus'un güneyinde volkanik kökenli ada. Tahiti'nin 2170 km güneydoğusunda yer almaktadır ve dünyanın nüfus bakımından en küçük ülkesidir. Pitcairn Adası dışında, üzerinde yerleşme bulunmayan Oeno, Henderson ve Ducie adalarıyla beraber Birleşik Krallık'a bağlı Pitcairn Adaları Denizaşırı Toprağı'nı oluşturur. Pitcairn Adaları'nın Başkenti? “Adamstown” şehri Pitcairn Adaları'nın başkentidir. Pitcairn Adaları'nın Para Birimi Nedir? “Yeni Zelanda Doları” Pitcairn Adaları'nın para birimidir. Pitcairn Adaları'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Pitcairn Adaları'nın telefon alan kodu : + 64 Pitcairn Adaları'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Pitcairn Adaları Pitcairn Adaları'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Adamstown Pitcairn Adaları'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Pitcairn Islands Pitcairn Adaları'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Adamstown Pitcairn Adaları'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir