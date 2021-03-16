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Pitcairn Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Pitcairn Adaları'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Pitcairn Adaları'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Pitcairn Adaları hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Pitcairn Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Büyük Okyanus'un güneyinde volkanik kökenli ada. Tahiti'nin 2170 km güneydoğusunda yer almaktadır ve dünyanın nüfus bakımından en küçük ülkesidir. Pitcairn Adası dışında, üzerinde yerleşme bulunmayan Oeno, Henderson ve Ducie adalarıyla beraber Birleşik Krallık'a bağlı Pitcairn Adaları Denizaşırı Toprağı'nı oluşturur.

Pitcairn Adaları'nın Başkenti?

“Adamstown” şehri Pitcairn Adaları'nın başkentidir.

Pitcairn Adaları'nın Para Birimi Nedir?

Yeni Zelanda Doları” Pitcairn Adaları'nın para birimidir.

Pitcairn Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Pitcairn Adaları'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Pitcairn Adaları'nın telefon alan kodu : + 64

Pitcairn Adaları'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Pitcairn Adaları

Pitcairn Adaları'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Adamstown

Pitcairn Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Pitcairn Adaları'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Pitcairn Islands

Pitcairn Adaları'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Adamstown

Pitcairn Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Pitcairn Adaları'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Pitcairn Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pitcairn Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

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