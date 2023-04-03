Pite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pite 22 Ağustos 1994 tarihinde Esgueira şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Pedro de Freitas Pinto Trabulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pite Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Pite, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pite'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Beira-Mar S15

1 Temmuz 2009 yılında Beira-Mar S17

1 Temmuz 2011 yılında Beira-Mar U19

1 Temmuz 2013 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto B

15 Temmuz 2016 yılında Tondela

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2017 yılında Tondela

3 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2021 yılında Arouca

1 Temmuz 2022 yılında Mafra

Pite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pite şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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