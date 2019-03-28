Pıtırcık Çocuk Evi hem eğlendiriyor, hem de öğretiyor

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların hizmetine sunulan Pıtırcık Kapalı Oyun Evi, çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Çocuklar için birbirinden güzel ve örnek niteliğindeki projeleri gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Pıtırcık Kapalı Oyun Evinde; hikaye atölyesi, boyama atölyesi, su atölyesi, oyun atölyesi, drama atölyesi, yüz boyama atölyesi, sanat atölyesi, müzik atölyesi, deney atölyesi, bilim atölyesi, slime atölyesi, artık materyal atölyesi ve 1-3 yaş anne-çocuk etkinlikleri şeklindeki atölyelerde etkinlikler düzenleniyor.

Çocuklar Pıtırcık Oyun Evi ile okul fobisini yeniyor

İçerisindeki materyaller ve eğitim donatıları ile çocuklara birçok yönden katkılar sunan Pıtırcık Çocuk Oyun Evi, çocukların ilkokula başlarken taşıdıkları okul fobi'sini yenmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda ebeveynler için de büyük kolaylıklar sağlayan Pıtırcık Oyun Evi, çocukların okul öncesi dönemi için birçok konuda tecrübe kazanmasını sağlıyor ve çocuklar arasında arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor.

Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanı İpek Eriş, Bilecik Belediyesi Pıtırcık Kapalı Oyun Evinde çocukların çok keyifli ve mutlu zamanlar yaşadıklarını belirtti. Çocukların her dönemde sosyalleşmeye ve yeni arkadaşlıklar edinmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Eriş, Pıtırcık Oyun Evinde gerçekleştirilen aktivitelerle çocukların özgüven sahibi olduklarını ve kendilerini hayata hazırladıklarının altını çizdi.

Kaynak: İHA