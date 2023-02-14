Pius Dorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pius Dorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pius Dorn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pius Dorn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pius Dorn 24 Eylül 1996 tarihinde Freiburg im Breisgau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pius Dorn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Pius Dorn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pius Dorn'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pius Dorn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pius Dorn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pius Dorn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pius Dorn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2011 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2013 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2015 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2017 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun

1 Temmuz 2022 yılında FC Luzern

Pius Dorn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pius Dorn şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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