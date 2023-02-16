Pius Kratschmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pius Kratschmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pius Kratschmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pius Kratschmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pius Kratschmer 16 Haziran 1997 tarihinde Ulm şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pius Kratschmer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFSM yapmaktadır. Pius Kratschmer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Pius Kratschmer'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pius Kratschmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pius Kratschmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pius Kratschmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pius Kratschmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında SSV Ulm Alt.

1 Temmuz 2012 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2014 yılında SC Freiburg U19

1 Ocak 2016 yılında Karlsruhe II

5 Temmuz 2017 yılında 1860 Rosenheim

1 Temmuz 2019 yılında Schweinfurt 05

14 Eylül 2020 yılında Nürnberg

5 Ağu 2021 yılında Saarbrücken

Pius Kratschmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pius Kratschmer şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TSV Pfuhl (2002-2004), SSV Ulm 1846 (2004-2012), SC Freiburg (2012-12/2015)

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