Pius Obuya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pius Obuya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pius Obuya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pius Obuya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pius Obuya 17 Temmuz 1998 tarihinde Pallisa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uganda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pius Obuya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pius Obuya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pius Obuya'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Pius Obuya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pius Obuya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pius Obuya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pius Obuya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Maroons FC

1 Temmuz 2021 yılında Kabel Novi Sad

29 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Pius Obuya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pius Obuya şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.