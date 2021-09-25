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Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kimdir? Nereli, kaç yaşında? Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser evli mi?

MSB, Hakkari'de, üs bölgesindeki ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi yaptığı esnada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bunun ardından şehide dair "Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kimdir? Nereli, kaç yaşında? Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser evli mi?" soruları merak konusu oldu.

Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kimdir? Nereli, kaç yaşında? Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da şehit haberini duyurmasının ardından, ülkeyi kara bulutlar sardı. MSB paylaştığı yazıda ""Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer vererek, Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in şehit haberini kamuoyuna duyurdu. Bunun ardından "Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kimdir? Nereli, kaç yaşında? Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser evli mi?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik.

Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kimdir? Nereli, kaç yaşında? Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser evli mi?

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FARUK ESER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FARUK ESER EVLİ Mİ?

Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser Hakkari'de askerlik görevi yaptığı esnada üs bölgesinde gözetleme yaparken, ateş sahalarını temizlemek için  ağaç kesimi yaptığı esnada yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Hastanede Uzman Çavuşa tüm müdahaleler yapıldı ancak, Faruk Eser kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 

Faruk Eser hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır. Evli olmadığı bilinmektedir.

 

 

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