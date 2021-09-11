Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Son dakika haberlerine göre; Milli Savunma Bakanlığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki unsurlara yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı. Acı haberin ardından şehit olan 3 askerden piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in kim olduğu merak konusu oldu. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN DEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, 25 yaşındadır. Aslen Kahramanmaraşlı olan Piyade Uzman Çavuş hakkında yeteri kadar biyografik bilgiye ulaşılamamaktadır. Detaylar geldikçe, haberimizde ekleme yapılacaktır.

Suriye’nin İdlip bölgesinin Kuzey Afiz üs bölgesinde arama tarama çalışmaları sonrası, dönüş yolunu tutan zırhlı araca, Kafreya’nın Güneyinde teröristler tank savar saldırısında bulundu. Yaşanan saldırıda 2 asker şehit olurken, 3 askerin yaralandığı öğrenildi.

Saldırısı sonrası yaralılar, Matsumah Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehitlerin cenazesi Cilvegözü’nden Umke’ye teslim edildi. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir’in, şehadet haberi askeri erkan tarafından Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kızıleniş Mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir’nin cenazesi, Bugün (11 Eylül) saat 14.30'da Türkoğlu Merkez Mezarlığı'ndan kaldırılacak.