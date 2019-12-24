Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.



Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin üçüncü gününde piyanist Ulucan, F.Chopin, D. Scarlatti ve Beethoven'ın eserlerini icra etti.



Yaklaşık iki saat süren konserde Ulucan'ın performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Ulucan, konserde yaptığı konuşmada, ilk defa geldiği Tekirdağ'da insanların sanata olan ilgisini gördüğünü ve insanların sıcaklığını hissettiğini söyledi.



Konser sonunda piyanist Ulucan'a çiçek takdim edildi.



"Gülsin Onay Piyano Günleri" yarın "Trio Hexis" orkestra grubunun konseri ile sona erecek.





Kaynak: AA