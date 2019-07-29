Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi
BALIKESİR (AA) - Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi. Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
BALIKESİR (AA) - Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.
Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT