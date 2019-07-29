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Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

BALIKESİR (AA) - Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi. Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.

Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

BALIKESİR (AA) - Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.

Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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