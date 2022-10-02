Piyano Akortçusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Piyano Akortçusu görev tanımı nedir, Piyano Akortçusu ne iş yapar, Piyano Akortçusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Piyano Akortçusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Piyano Akortçusu Tanımı;

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Piyano Akortçusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Piyano Akortçusu Maaşları

Piyano Akortçusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Piyano Akortçusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Piyano Akortçusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.13

Meslek Adı :

Piyano Akortçusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Piyanoların akort ayarlarını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Piyano Akortçusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Piyanoların akortlarını kontrol etmek,

b) Tuşların kontrolünü yapmak,

c) Tuş uçlarındaki keçeleri zımparalamak,

d) Keçelere şırınga ile yağ enjekte etmek,

e) Yayların gerginliğini kontrol etmek,

f) Bilgisayar yardımı ile veya kulakla gelen tınıyı dinlemek,

g) Akort yapılacak olan teli akort anahtarı ile istenilen tınıya ayarlamak,

h) Akort edilen piyanoları denemek,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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