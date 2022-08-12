Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçları yayımlandı. Yayımlanan verilere göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

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Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Yayımlanan ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

41 KATILIMCI TARAFINDAN YANIT BULDU

2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

TÜFE BEKLENTİSİ ARTTI

Açıklanan istatistiklere göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 28,16 ihtimalle ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

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