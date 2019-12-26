PİYASALAR – BİST100 114 bin 93 puanla yılın en yüksek düzeyini gördü

Güne yüzde 0.16 artışla 113 bin 514 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), erken işlemlerde 114 bin 93 puanla yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra yüzde 0.58 kazançla 113 bin 985 puana çekildi.

BİST100, gün içinde en düşük 113 bin 514 puanı görürken, en yüksek 114 bin 93 puanla 114 bin puanı aşarak yılın rekor düzeyini gördü.

Güne, 158 bin 950 puan ile bir önceki kapanış düzeyinde başlayan BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.47 artışla 159 bin 697 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.18 ve yüzde 11.80 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9335 lira ve en yüksek 5.9415 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5743 lira ve en yüksek 6.5958 lirayı gördükten sonra, 6.58 - 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6914 lira ve en yüksek 7.7264 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyordu.

Kaynak: DHA