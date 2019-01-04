PİYASALAR – BİST100 88 bin puanda, dolar 5.41 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 89 bin 111 puanı ve en düşük 87 bin 894 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 1.68 artışla 88 bin 868 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 5.06 artışla 115 bin 946 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.18 düşüşle yüzde 16.72 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.35 düşüşle yüzde 19.78 düzeyine çekildi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3927 lirayı ve en yüksek 5.4785 lirayı gördükten sonra 5.41 – 5.42 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1447 lirayı ve en yüksek 6.2518 lirayı gördükten sonra 6.15 – 6.16 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8368 lirayı ve en yüksek 6.9306 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında hareket ediyor.

DHA