PİYASALAR –BİST100 gün ortasında yüzde 0.2 ekside, dolar 5.90 lirada

Güne yüzde 0.38 artışla 90 bin 843 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 31 puanı ve en yüksek 91 bin 323 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.07 kayıpla 90 bin 441 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 117 bin 809 puanı ve en yüksek 119 bin 903 puanı gördükten sonra, yüzde 0.04 düşüşle 118 bin 590 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 düşüşle yüzde 18.04'e gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.35 artışla yüzde 22.7 düzeyine yükseldi.

ABD'de faiz kararının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ilk toplantısını 17-18 Haziran'da yapacak.

BNP Paribas analistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed)bu yıl iki faiz indirimi yapmasını bekliyorlar. Ticari gerilimler ve düşük yurt içi enflasyonun büyüme için riskleri artırdığına işaret eden BNP Paribas analistleri Fed'in Temmuz ve Eylül'de faiz indirimi yapacağını tahmin ediyorlar.

BNP Paribas analistlerinin yayınladıkları raporda, "Haziran ayı toplantısında Fed'in sabırlı bir duruştan etkin şekilde faiz indirim duruşuna kayma aşamasında olduğunu göstermesini bekliyoruz. Politika istikrarsızlığı ve zayıflayan veriler Fed'in Temmuz ve Eylül'de iki "sigorta" faiz indirimi yapmasına yol açacak" denildi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.9333 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.91 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6130 lira ve en yüksek 6.7007 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4330 lira ve en yüksek 7.5212 lirayı gördükten sonra 7.47 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, yurtiçinde cari denge rakamı ile Çin ve ABD'de yoğun veri akışı piyasaların odağında…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında piyasa beklentisine paralel bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 düzeyinde artış gösterdi. İsviçre Merkez Bankası (SNB) gerçekleştirdiği toplantı ardından politika faiz oranında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde eksi 0.75 düzeyinde korudu. Euro Bölgesi'nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 daraldı.

"OPEC tarafından yayımlanan Aylık Petrol Piyasası Raporuna göre, 2019 yılı Mayıs ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi bir önceki aya göre günlük 236 bin varil azalarak 29 milyon 876 bin varile geriledi. ABD'de açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre piyasa beklentisi üzerinde 222 bin olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Kurun dün fiyatlamalarda 5.8040 – 5.9026 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.8640 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2.27 düşüş ile 90 bin 501 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.2 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,13 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.85 yükseliş ile yüzde 22.62 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 4.92 yükseliş ile yüzde 18.11 seviyeleri civarında günü tamamladı."

DHA