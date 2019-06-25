PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.12 düşüşle başladı, dolar 5.80 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.12 düşüşle 95 bin 66 puanda başladı. Endeks Pazatresi gününü yüzde 1.23 artışla 95 bin 182 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.48 düşüşle 133 bin 79 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.2 ve yüzde 19.41 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7940 lira ve en yüksek 5.8307 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6079 lira ve en yüksek 6.6500 lirayı gördükten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3860 lira ve en yüksek 7.4317 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın" Çin bankalarına yaptırım tehdidi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD vadelileri ve Çin hisse senetlerinde satışlarla güne başlıyoruz. Washington Post gazetesinin haberine göre Kuzey Kore'ye yönelik ABD yaptırımlarının ihlaline yönelik soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Çin merkezli Pudong Kalkınma Bankası ABD finansal sistemine erişimini kaybedebilir.

"Seçim belirsizliklerini geride bırakan Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışıyor. MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 1.7 artarak aybaşından beri kazancını yüzde 5.8'e taşıdı. Yerel tahvil, euro-tahvil ve CDS piyasalarında da gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir seyir görülüyor.

"Piyasalardaki olası satışı 94 bin 200 seviyesinin üzerinde kalındığı müddetçe sağlıklı bir geri çekilme olarak göreceğiz.

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 11:30'da Ak Parti grup toplantısında yapacağı konuşmayı ve Fed başkanı Powell'ın saat 20:00'deki konuşmasını izleyeceğiz."

DHA