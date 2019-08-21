PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.14 artışla başladı, dolar 5.72 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.14 artışla 96 bin 163 puanda başladı. Endeks Salı gününü günlük yüzde 0.78 artışla 96 bin 31 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.14 artışla 132 bin 280 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.5 ve yüzde 16.26 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7118 lira ve en yüksek 5.7375 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3398 lira ve en yüksek 6.3753 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9356 lira ve en yüksek 7.9840 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Madendeki kanarya…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarının ABD - Çin görüşmelerinde anlaşma sağlanamayacağı endişesi ile gerilediği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Başkan Trump'ın ekonomiyi desteklemek için vergi indirimleri üzerinde çalıştıkları mesajının etkisi sınırlı oldu. Piyasalar Fed Başkanı Powell'in Cuma günü saat 17:00'de Jackson Hole toplantısında vereceği mesajlara odaklanmış durumda.

"Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Arjantin'deki siyasi belirsizlik sonrası, Türk lirası yüzde 2.0, MSCI Türkiye yüzde 8.0 değer kaybederken, 10 yıllık tahvil faizi 150 baz puan yükseldi. Munzam karşılıkları kredi büyümesi ile ilişkilendiren karar sonrası piyasalardaki satış hızlandı.

"Beklentilerden daha güçlü ikinci çeyrek karlarına rağmen ekonomi politikalara yönelik belirsizlikler kısa vadede piyasayı baskılayabilir. Son iki gündür Türk lirasında görülen zayıflama Türkiye varlıkları için madendeki kanarya olabilir."

DHA