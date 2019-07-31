PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 5.53 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.36 artışla 103 bin 58 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.66 düşüşle 102 bin 686 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 1.59 düşüşle 147 bin 300 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.71 artışla yüzde 15.52 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.43 düşüşle yüzde 16.03 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.5239 lira ve en yüksek 5.5644 lirayı gördükten sonra, 5.53 - 5.54 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1684 lira ve en yüksek 6.2095 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7234 lira ve en yüksek 7.7702 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Gözler Merkez Bankası Toplantılarında…" başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarındaki satışlar hızlandığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD – Çin görüşmelerinde ilerleme sağlanamayacağı endişeleri üzerine Asya ve Avrupa borsalarında sert satışlar görülüyor. Beklentilerden hafif yüksek Cin PMI verileri piyasaları teselli etmek için yeterli gelmedi.

"Türkiye piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Hızlı yükseliş sonrası hisse senedi ve tahvil piyasaları kar satışlarıyla gerilerken, Türk lirası değer kazanmayı sürdürüyor. Banka hisseleri sanayi şirketlerine göre daha zayıf bir seyir izliyor.

"Dünya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz. Beklentilerden güçlü kar açıklayan Garanti Bankası ve Aksigorta'nın piyasaya göre daha güçlü performans göstermesin bekliyoruz. Beklenenden daha az kötü sonuçlar açıklayan ve endeksin son bir ayda yüzde 7.0 gerisinde kalan Türk Traktör hisselerinde de tepki alışları görebiliriz.

"Bugün piyasalar saat 10:30'daki Enflasyon Raporu toplantısı dolayısıyla yeni Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın piyasalarla yapacağı toplantıyı ve FOMC toplantısı sonrası Powell'ın saat 21:30'da yapacağı konuşmada vereceği mesajları izleyecek. Başkan Uysal'ın yapacağı toplantıda Merkez Bankası'nın %13-14 bandına çekeceği enflasyon tahmini konusunda piyasaları ikna etmeye çalışması bekleniyor. %15 civarında olan piyasa beklentilerinin aşağı çekilmesi Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faiz indirimlerine devam etmesinin yolunu açacak. Ancak enflasyon tahminleri konusunda parlak bir sicili bulunmayan Merkez Bankası'nın piyasaları ikna etmesi kolay değil.

"FOMC toplantısı sonrası Powell'ın yapacağı konuşmada Temmuz toplantısında 25bp faiz indirmesi beklenen Fed'in bundan sonra atacağı adımları konusunda ipuçları aranacak. ABD ekonomisinin durumu faiz indirimine devam edilmesini gerektirmiyor. Ancak piyasalar Fed'in sigorta olarak toplamda 75bp – 100 bp arası indirim yapmasını bekliyor."

DHA