PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 5.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.45 artışla 97 bin 820 puanda başladı. BİST100 Salı günü yüzde 1.96 düşüşle 97 bin 378 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.58 artışla 127 bin 953 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.49 ve yüzde 19.98 düzeyindeler.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.3046 lira ve en yüksek 5.4170 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9875 lira ve en yüksek 6.1375 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0208 lira ve en yüksek 7.1838 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Şapkadan çıkan tavşan…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel risk iştahı toparlanıyor. Tahvil piyasasının verdiği yavaşlama sinyallerine, kontrolsüz Brexit riskinin devam etmesine, ABD–Çin ticaret görüşmelerinde devam eden pürüzlere rağmen dünya borsalarında yüzde 0.5- yüzde 1.0 bandında tepki alışı görülüyor.

"Türkiye piyasaları çelişkili sinyaller veriliyor. Türk bankalarının Londra ile işlemlerini sınırlaması sonrası rekor seviyelere yükselen gecelik ve haftalık swap faizleri hisse senedi, tahvil, CDS gibi varlıklarda sert kayıplara yol açarken Türk lirasını açık ara en çok değer kazanan para birimi yaptı.

"Ekonomi yönetimi ve Türk bankalarının şapkadan tavşan çıkararak kura spekülatif saldırıyı geri püskürtmesini önemsiyoruz. Türk lirasındaki oynaklığın sadece yukarı yönlü olmaması, aşağı yönlü de olması gelecekteki saldırıları azaltmakta etkili olacak.

"Buna karşın yüzde 320'nin üzerine yükselen gecelik, yüzde 95'in üzerine çıkan haftalık swap faizlerinin Türkiye risk priminde ve varlıklarında yarattığı baskıyı azımsamamak gerekiyor. Türkiye varlığı alan yatırımcıların bir kısmı kendini CDS, swap, opsiyon gibi türev ürünlerle koruyor. Swap faizlerindeki yükseliş sigorta maliyetini artırarak varlık fiyatlarını baskılıyor."

DHA