PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.82 artışla başladı, dolar 5.24 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.82 artışla 103 bin 287 puanda başladı. Endeks Cuma gününü 102 bin 452 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.02 artışla 135 bin 369 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.58 ve yüzde 18.37 düzeyinde.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan küresel risklere karşı faiz artırımları konusunda "sabırlı olma kararı"nın etkisiyle dövizler haftanın ilk işlem gününde, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif altında işlem görüyor. Analistlere göre, Fed'in faiz artışlarında, Merkez Bankası'nın da "faiz indiriminde sabırlı olacağı" beklentileri, Türkiye piyasalarına yabancı girişini de artırıyor. Dövizlerdeki düşüşlere bağlı olarak iç piyasada döviz talebinin artmasına karşılık, yabancı kaynak girişleri, dövizleri dengeliyor. Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2414 lirayı ve en yüksek 5.2665 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9393 lirayı ve en yüksek 5.9668 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7842 lirayı ve en yüksek 6.8147 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Merkez bankalarının güvercin adımlarına karşın, büyüme endişeleri ağır basıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Ocak ayındaki kuvvetli rallinin ardından küresel hisse senedi piyasaları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapattı. Fed'in faiz artışı ile U dönüşünün ardından, İngiltere Merkez Bankası da faiz artış beklentilerini aşağı çekerken, Hindistan sürpriz faiz indirimine gitti. AB'de zayıflayan ekonomik görünüm, Fed dışındaki merkez bankalarının da güvercin adımları, ve riskten kaçışları, geçen hafta dolar endeksindeki yükselişi tetikleyen temel faktörler oldu.

MSCI GOÜ endeksi günlük bazda haftayı 200 günlük ortalamasının hemen altında kapattı. Türkiye endeksi ise 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarının halen üzerinde bulunuyor.

"Çin-ABD arasında bu hafta yapılacak olan ve ABD Hazine Bakanı'nın da dahil olacağı üst düzey görüşmeler haftanın gündeminde üst sırada yer alıyor. Görüşmeler ile ilgili piyasaların beklentisi oldukça düşük olduğundan, gelebilecek olumlu bir açıklama piyasaların seyrinde etkili olabilir.

"Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE rakamları ve Perşembe günü açıklanacak perakende satış verileri, dördüncü çeyrek kar rakamları ile birlikte haftanın diğer önemli gündem maddeleri olacak. Yurtiçinde ise Perşembe günü Aralık ayına cari açık rakamları ve sanayi üretimi verileri gündemin üst sırasında yer alıyor.

"Cuma günü S&P'nin Türkiye ülke notu ile ilgili yapacağı değerlendirme merakla bekleniyor.

"Önemli haber akışları haftanın ikinci yarısında geleceğinden hafta başında nispeten sakin hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı bir seyir görebiliriz. Son dönemdeki satışları henüz bir trend değişikliğinden ziyade bir konsolidasyon süreci olarak görüyoruz."

DHA