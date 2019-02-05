PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.19 artışla tamamladı

Güne yüzde 0.5 artışla 102 bin 765 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST) gün içinde en düşük 101 bin 756 puanı ve en yüksek 103 bin 852 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.19 artışla 102 bin 448 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.29 artışla 136 bin 215 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.40 düzeyinde kalırken, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.28 düşüşle yüzde 14.35 düzeyine indi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1834 lirayı ve en yüksek 5.2212 lirayı gördükten sonra 5.20– 5.21 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9202 lirayı ve en yüksek 5.9762 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7381 lirayı ve en yüksek 6.8115 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında işlem görüyor.

DHA