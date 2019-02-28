PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.37 artışla tamamladı

Güne yüzde 0.1 artışla 104 bin 247 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşüş 104 bin 120 puanı ve en yüksek 105 bin 70 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.37 artışla 104 bin 529 puanda tamamladı..

BİST Bankacılık Endeksi, gün için en düşük 135 bin 182 puanı ve en yüksek 138 bin 665 puanı gördükten sonra, yüzde 1.80 artışla 138 bin 63 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.27 artışla yüzde 14.97'e ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge yüzde 0.16 artışla yüzde 18.79 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3082 lirayı ve en yüksek 5.3317 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0361 lirayı ve en yüksek 6.0858 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.70 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0705 lirayı ve en yüksek 7.1057 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

DHA