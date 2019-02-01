PİYASALAR - BİST100 haftayı 103 bin puanda kapattı

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 102 bin 648 puanı ve en yüksek 104 bin 372 puanı gördükten sonra, yüzde 1.01 düşüşle 103 bin 25 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.78 düşüşle 137 bin 12 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.35 artışla yüzde 15.35 ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.27 düşüşle yüzde 18.34 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1595 lirayı ve en yüksek 5.2309 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9080 lirayı ve en yüksek 6.0042 lirayı gördükten sonra 6.0– 6.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7711 lirayı ve en yüksek 6.8491 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında hareket ediyor.

DHA