PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 5.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 49 puanda başladı. Güne artıda başlayan BIST100, ilk işlemlerde eksiye geçerek, 104 bin puanın altına çekildi.

Salı gününe yüzde 0.32 artışla 103 bin 452 puanda başlayan BIST100, en düşük 103 bin 452 puanı ve en yüksek 104 bin 428 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 103 bin 972 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.61 olan bileşik getiri, Salı günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.61, valörde son işlem yüzde 12.57 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.42, valörde son işlem yüzde 12.29 düzeyindeyken, Salı günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.28, valörde son işlem yüzde 12.24 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin izlendiği piyasalarda dövizler yeni güne de yatay başladı. Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7640 lira ve en yüksek 5.7818 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3510 lira ve en yüksek 6.3740 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4088 lira ve en yüksek 7.4337 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

İş yatırım'ın, "Sopa ve havuç politikası…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Dünya piyasalarında hızlı tırmanış sonrası kar satışları görülüyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Başkan Trump New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada Çin'e hem sopa hem de havuç gösterdi.

"Başkan Trump'ın inişli çıkışlı konuşmalarına alışık olan piyasalarda sınırlı negatif tepki görülüyor.

"Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye yüzde 4.1 yükselişle aybaşından beri en çok kazandıran gelişmekte olan endeks konumunda.

"Merkez Bankası'nın önden yüklemeli faiz indirimine rağmen Türk lirası en dirençli gelişmekte olan ülke paraları

arasında yer alıyor.

"Dünya piyasalarındaki gerilemeye paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekleniyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'un gece saat 11:10'da yapacağı ortak basın toplantısı gündemdeki en önemli madde.

"ABD basınında Türkiye'ye yönelik saldırılara rağmen bu akşamki toplantı sonrasında olumlu mesajlar verilmesini bekliyoruz."

Kaynak: DHA