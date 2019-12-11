PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.08 düştü, dolar 5.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 107 bin 465 puanı ve en yüksek 108 bin 218 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.08 düşüşle 107 bin 921 puanda kapattı..

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 149 bin 876 puanı ve en yüksek 151 bin 85 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 0.31 düşüşle 150 .in 286 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 artışla 12.50 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.58 düşüşle 12.00 düzeyine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu gece ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın açıklanacak faiz kararları öncesinde, dolar 5.81 düzeyindeki yerini koruyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 5.7958 lira ve en yüksek 5.8162 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4280 lira ve en yüksek 6.4555 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6124 lira ve en yüksek 7.6662 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA