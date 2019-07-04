PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.1 artıda, dolar 5.60 lirada

Güne yüzde 0.37 artışla 99 bin 730 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 174 puanı ve en yüksek 100 bin 9 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemleridne yüzde 0.1 artışla 99 bin 464 puanda

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.63 artışla 143 bin 918 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 815 puanı ve en yüksek 144 bin 343 puanı görerek, gün ortasında yüzde 0.21 artışla 143 bin 308 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde yüzde 1.24 ve yüzde 0.73 düşüşle yüzde 15.95 ve yüzde 19.03 düzeylerine gerilediler.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.5876 lira ve en yüksek 5.6276 lirayı gördükten sonra, 5.60 - 5.61 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3207 lira ve en yüksek 6.3616 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0464 lira ve en yüksek 7.0939 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "ABD'de piyasalar Kurtuluş günü nedeniyle kapalı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Hizmet PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde 55.8 olarak açıklandı. Euro Bölgesi'nde açıklanan Hizmet PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 53.6 düzeyine yükseldi.

"İngiltere'de açıklanan Hizmet PMI verisi Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi ve 50.2 oldu.

"ABD'de açıklanan ADP verisi Haziran ayında piyasa beklentisi altında 102 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Dış Ticaret Dengesi Mayıs ayında yüzde 8.4 artış ile 55.5 milyar dolar açık verdi. ABD'de açıklanan Hizmet PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde 51.5 oldu. ABD'de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 düştü. ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisi altında 55.1 oldu. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Bugün, ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan rapora göre; 2019 yılı Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0.03 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.72 arttı. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.04 arttı.

"Kurun fiyatlamalarda dün, 5.6074 - 5.6624 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6198 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.84 düşüş ile 99 bin 363 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.5 milyar lira oldu."

DHA