PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 5.64 lirada

Güne yüzde 0.52 artışla 105 bin 700 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 104 bin 972 puanı ve en yüksek 105 bin 834 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.11 düşüşle 105 bin 33 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 152 bin 839 puanı ve en yüksek 156 bin 952 puanı gördükten sonra yüzde 1.43 düşüşle 153 bin 341 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.51 düşüşle 13.58 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 1.77 düşerek 13.88 düzeyine geriledi.

- dolar en düşük 5.6380 lira ve en yüksek 5.6776 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1488 lira ve en yüksek 6.2132 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9429 lira ve en yüksek 6.9826 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

DHA