PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.17 düştü, dolar 5.57 lirada

Güne yüzde 0.27 artışla 99 bin 406 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 283 puanı ve en yüksek 99 bin 945 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.17 düşüşle 99 bin 508 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.31 düşüşle 141 bin 893 puanda başladıktan sonra, en düşük 141 bin 273 puanı ve en yüksek 142 bin 534 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.19 düşüşle 142 bin 66 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.47 ve yüzde 16.18 düzeyindeler.

Dövizler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı tüketici fiyatları verisi ve Merkez Bankası, "finansal istikrarı destekleme" amacıyla, döviz mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılıklarını (ZK) 100 baz puan artırırken, dolar zorunlu karşılık ve rezerv opsiyonlarına uygulanan faizleri 100 baz puan düşürmesi etkisiyle, geriledikten sonra hafif toparlandı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.5457 lira ve en yüksek 5.6197 lirayı gördükten sonra, 5.57 - 5.58 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1625 lira ve en yüksek 6.2544 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7293 lira ve en yüksek 7.8270 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Yurtiçinde enflasyon rakamları, yurtdışında ABD ve Çin'e dair gelişmeler global piyasaların odağında olmaya devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi'nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya göre yüzde 1.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 düzeyinde arttı. ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Temmuz ayında 164 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 düzeyinde arttı. ABD'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Temmuz ayında piyasa beklentisine paralel yüzde 3.7 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Haziran ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0.6 arttı. ABD'de açıklanan Michigan Tüketici Güveni verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi hafif altında 98.4 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Temmuz Ayı Veri Bülteni detaylarına incelediğimizde, GTS kapsamında 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.32 artış ile 15.958 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 7.98 azalarak 19.288 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Temmuz ayındaki 6 milyar 228 milyon dolar seviyesinden, yüzde 46.54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi. ÖTS kapsamında 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,46 artış ile 15,238 milyar dolar ve ithalat yüzde 8.3 azalarak 18.392 milyar dolar oldu. İlgili dönemde, dış ticaret açığı yüzde 47.51 azalarak 3.154 milyar dolara geriledi. Kur, Cuma günü 5.5429-5.6191 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.5476 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2.18 düşüş ile 99 bin 679 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.6 milyar lira oldu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's (S&P) yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notu ve görünümü teyit etti. Kurum, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ettiğini açıklarken, not görünümünü ise değiştirmedi ve "durağan" olarak bıraktı.

DHA