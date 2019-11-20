PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.18 düşüşle başladı, dolar 5.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.18 düşüşle, 107 bin 340 puanda başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.46 düşüşle 150 bin 878 puana geriledi.

Salı gününe yüzde 0.33 artışla 107 bin 196 puanda başlayan BIST100, en düşük 106 bin 633 puanı görse de, artan risk iştahının etkisiyle gün içinde 107 bin 769 puana kadar çıktı ve günü yüzde 0.64 artışla 107 bin 528 puanda kapattı. Açılışta yüzde 0.25 artışla 151 bin puana yükselen BIST Bankacılık Endeksi de 151 bin 839 puana kadar çıktı.

Pazartesi günü işlem gerçekleşmeyen gösterge 10 yıllık tahvilde Salı günü valörde son işlem yüzde 12.22 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 12.01 seviyesinde olan bileşik getiri Salı günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.07 oldu.

ABD - Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğu yönündeki açıklamalara karşın, "netlik" olmamasına bağlı olarak, küresel piyasalarda hafif yükselen dolar 5.70 liranın üzerinde tutunuyor. Piyasalarda, dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret görüşmelerindeki gelişemelerin yanında, ABD Merkez Bankası'nın TSİ 22:00'de yayınlanacak son toplantı tutanaklar da izlenecek.

Döviz piyasalarında;

- dolar en düşük 5.6955 lira ve en yüksek 5.7175 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3078 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3621 lira ve en yüksek 7.3848 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "ABD – Çin görüşmelerinde Hong Kong gölgesi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD Senatosu'nun Hong Kong'da protestocuları destekleyen bir yasa tasarısını oybirliği ile geçirmesi ve Çin'in misilleme yaparız tehdidi sonrasında küresel borsalarda kar satışları görülüyor.

"Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisinden aynen geçmesi ve Başkan Trump'ın imzalaması gerekiyor.

"Türkiye varlıkları gelişmekte olan borsalarla arasındaki makası kapatmaya devam ediyor. Kasım'ın ilk üç haftasında yüzde 9.0 yükselen MSCI Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalarla arasındaki makas yüzde 2.0'ye geriledi. Tahvil, kur ve CDS tarafında da güçlü bir seyir görülüyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki kar satışlarına paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz.

"Ekim ortasından bu yana yüzde 14 yükselen Borsa İstanbul'daki olası kar satışlarını endeks 105,800'ün altına inmedikçe yükseliş trendini tehdit eden bir gelişme olarak görmüyoruz."

Kaynak: DHA